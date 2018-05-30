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izleri 176 milyarlık rekor yatırımla silindi!

Terörle kararlılıkla mücadele eden hükümet, terör örgütünün tahribatlarını da yatırımlarla onardı. Doğu ve Güneydoğu’da terörden etkilenen illere AK Parti döneminde 176,36 milyar TL yatırım yapıldı. Bölge kalkınmada rekor kırdı...

Giriş Tarihi: 30.5.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 13:22
Terörün izleri 176 milyarlık rekor yatırımla silindi!

2002'DEN BU YANA 176 MİLYAR TL YATIRIM YAPILDI

Yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla terörü bitme noktasına getiren Hükümet, terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'ndeki tahribatlarını da, rekor yatırımlarla onardı. Doğu ve Güneydoğu'da terörden etkilenen illere, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 176,36 milyar TL yatırım yapıldı.

AK Parti öncesi ve hendek kalkışması sürecinde terör örgütü PKK'nın yakıp yıktığı kentlerde hayat, kararlı mücadele, yatırım ve hizmet seferberliği ile yeniden yeşerdi. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki 11 ile yoğunlaşan AK Parti Hükümetleri, enerjiden eğitime, sağlıktan altyapı, ulaşım ve turizme kadar her alanda, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdi. izleri silinirken bölgedeki kentler, cazibe merkezi haline gelmeye başladı..

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Terörün izleri 176 milyarlık rekor yatırımla silindi!
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