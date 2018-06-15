AK Parti’lilere silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa
'nın Suruç ilçesinde AK Parti
lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde seçim
çalışmalarını yürüten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, terör örgütü PKK
yandaşı olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Saldırı sonrası çıkan olaylarda silahla vurulan 12 kişi yaralandı. Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan
yaralılardan milletvekili Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Ali Yıldız ile olaylara sebep olduğu ileri sürülen esnaf Esved Şenyaşar ile oğulları Ferit ve Fadıl Şenyaşar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Milletvekili Yıldız'ın kardeşleri Nihat, Süleyman ve Mustafa Yıldız ile Ahmet Çetin ve Mehmet Şenyaşar'ın da aralarında bulunudğu 8 yaralının tedavileri ise sürüyor. Olay yerine sevk edilen
polis ekiplerinin müdahalesiyle bölgede kontrol sağlandı. Ancak yaralıların kaldırıldığı hastaneye de saldıranlar oldu. YILDIZ: PKK'LILAR SALDIRDI
Olayı anlatan milletvekili İbrahim Halil Yıldız kendilerine saldıran gruptakilerin, "Biz PKK'yı destekliyoruz. Bunu biliyorsunuz. Buraya niye geldiniz" dediklerini, tartışmanın böyle başladığını söyledi. Kendisinin bölgeden ayrılmasından sonra, bu grubun, büyüyen tartışmada yakınlarının da aralarında bulunduğu AK Parti'li gruba ateş açtığını anlattı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. 'KANLA SEÇİM KAZANILMAZ'
Zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin tespitleri olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Sebebi ne olursa olsun, zorla, kanla seçim kazanılmaz. Seçim demek demokrasi demek, seçim demek insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek" dedi. Saldırıyı değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Bu ziyareti yapmadan önce planlanmış, kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıyı gerçekleştirmekle hazırlanmış bir durum söz konusu. Tahrik edenlere de bakıyoruz ve araştırıyoruz, bunun içinde kim varsa gereği yerine getirilecektir" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de saldırının Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulduğunu açıkladı. PKK'NIN HEDEFİYDİ
Suruç'ta geçen yıl yakalanan 4 PKK'lının İbrahim Halil Yıldız ve diğer AK Parti yöneticilerine suikast düzenlemek için Suriye'den geldikleri belirlenmişti.