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- seçim sonucu ve oy oranları öğrenmek için tıkla!

Milyonlarca insan sabah saatlerinde oy kullanma görevlerini yerine getirmek için sandıkların yolunu tuttu. 'nin kaderini belirleyecek olan seçimleri sonuçları belli oldu. 3 milyon seçmenin katıldığı 'de merak içinde bekleniyor. İşte 24 Haziran Genel seçim sonuçları ve oy oranları an be an tıkla öğren.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 11:46
İzmir seçim sonuçları - 24 Haziran 2018 İzmir seçim sonucu ve oy oranları öğrenmek için tıkla!

'nin kaderini belirleyecek olan Seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. Sandıklar açılıyor. 24 Haziran 2018 ve oy oranları Sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İzmir seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte İzmir seçim sonuçları;

2018 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

İzmir oy oranları ve seçim sonuçları için doğru adrestesiniz. 24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerinde İzmir seçim sonucu an be an burada olacak. 'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından an be an oy oranları takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Haziran 2018 seçim sonuçları açıklandı. İzmir seçim sonuçları Sabah.com.tr'den an be an takip edebilirsiniz...

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İzmir seçim sonuçları - 24 Haziran 2018 İzmir seçim sonucu ve oy oranları öğrenmek için tıkla!
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