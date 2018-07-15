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Son Dakika: Son Dakika: İki 'lı terörist bu evin içerisinde öldürüldü

Son dakika haberi... 'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 polis yaralandı. Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 10:14
Son Dakika: Son Dakika: İki PKK'lı terörist bu evin içerisinde öldürüldü

Son dakika haberi... 'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 polis yaralandı. Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Son Dakika: Son Dakika: İki PKK'lı terörist bu evin içerisinde öldürüldü
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