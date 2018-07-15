Son Dakika: Son Dakika: İki PKK'lı terörist bu evin içerisinde öldürüldü
Son dakika haberi... PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 polis yaralandı. Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 15.7.2018 10:09Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 10:14
Son dakika haberi... PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 polis yaralandı. Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.