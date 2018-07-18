Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Gümüşhane'de terör operasyonu

'de terör operasyonu

'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 08:53 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 08:53
Gümüşhane'de terör operasyonu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, dün akşam saatlerinde Elceğiz köyü kırsalında bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Terörist grup, havadan ve karadan sürdürülen operasyonla takibe alındı.

İlçe kırsalında operasyonlar sürerken, çatışmaya ilişkin görüntüler amatör kamera tarafından kaydedildi.

İlçenin Üçtaş köyü kırsalındaki operasyonda, 15 Temmuz'da, 'nın sözde sorumlusu olduğu öğrenilen, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodi" kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane'de terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN