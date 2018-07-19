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9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Kandil ile ve kırsalındaki terör hedeflerine yönelik harekatlarda 9 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 09:40
9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Kandil ile ve kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında, 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Şırnak'ın Uludere ve Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine 17, 18 ve 19 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında, 9 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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9 terörist etkisiz hale getirildi
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