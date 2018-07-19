Son dakika: MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! O isim tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu yönünde yapılan tespit ardından Emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Cihangiroğlu'nun iki MİT TIR'ının durdurulması (1-19 Ocak 2014) olayı arasında yani 12 Ocak 2014'te sevk edildiği Ankara'da örgüt ankesöründen arandığı iddia edilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK

Emniyetteki işlemleri ardından savcılısevk edilenlen Cihangiroğlu'nun sorgusu tamamlandı. Şüpheli Burhanettin Cihangiroğlu işlemleri ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Cihangiroğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu. Cihangiroğlu hem Yargıtay'da görülen MİT TIR'ları davasında hem de ıslak imza kumpası davasında sanık olarak yargılanıyor.