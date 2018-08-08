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Son dakika: 'da "terör saldırıları planladıkları" iddiasıyla 6 kişiye gözaltı

Son dakika haberi!  'da, ülke genelinde terör saldırıları planladıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 11:25
Son dakika: İran'da terör saldırıları planladıkları iddiasıyla 6 kişiye gözaltı

İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Huzistan ve Kürdistan eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda ülkenin merkez şehirlerinde terör saldırılarına hazırlanan bölücü ve tekfirci örgütlere mensup 6 kişinin gözaltına alındığı" belirtildi.

Örgüt ismine yer verilmeyen açıklamada, Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız ilçesindeki bir polis karakoluna terör örgütü mensuplarının el bombalarıyla saldırı düzenledikleri ancak güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle saldırıda can veya mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Huzistan eyaletinde yine ismi belirtilmeyen bir örgüte düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlar, çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve gece görüş dürbünlerinin ele geçirildiği aktarıldı.

İki eyalette düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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Son dakika: İran'da "terör saldırıları planladıkları" iddiasıyla 6 kişiye gözaltı
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