Mini Türk mutfağıyla yemeklerimizi dünyaya tanıtıyorlar

Burcu Aydın ve Anıl Aydın çifti, 'Mini Türk Mutfağı' projesiyle Türk mutfağını farklı bir yöntemle dünyaya tanıtıyor. Bu minik mutfakta, tencereden tabağa, fırından buzdolabına kadar her şey küçücük. Anadolu'nun birbirinden lezzetli lahmacunları, karnıyarıkları, yaprak sarmaları ufacık mutfak aletleriyle lezzetleri büyük ama boyutları küçücük olarak yapılıyor. İstanbul'da yaşayan sosyal medya süpervizörü Burcu Aydın ve videografiker eşi Anıl Aydın bir yıl önce bu projeyi başlattı. Çektikleri minyatür yemek videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören çift kısa sürede birer fenomene dönüştü. Mutfak malzemelerini genellikle Uzak Doğu ülkelerinden temin eden Aydın çifti, yemeklerini ise bir minyatür sanatçısının yaptığı ve mumla ocağa dönüştürülen kuzinede pişiriyor. Burcu Aydın'ın hazırlık aşamalarını eşi Anıl Aydın kamerayla görüntüleyerek, sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerin beğenisine sunuyor. Evin bir odasını küçük bir stüdyoya çeviren çift, çekimlerin ilk başlarda 7 saat sürdüğünü, zamanla pratik kazandıkça bu sürenin 2 saate düştüğünü anlatıyor.

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