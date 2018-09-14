‘Operasyon bölgeyi felakete sürükler’

Mıllı Savunma Bakanı Hulusi Akar
, önceki gün bazı ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi. Uluslararası istikrarın önemli risklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçildiğini belirten Akar konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye birden çok tehditle mücadele ediyor. İdlib
'de herhangi bir askeri operasyon zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler. Sadece birlikte hareket ederek problemlere barışçıl çözümler bulabiliriz. Bazı ülkeler kimyasal silah kullanılırsa tepki vereceklerini dile getiriyor. Ancak insanların konvansiyonel silahlarla da öldürülmesine karşı çıkmalıyız. Önemli olan radikallerle muhaliflerin ayrıştırılması. Bölgenin bombalanması sadece sivillerin zarar görmesine değil, radikalleşmenin de artmasına neden olur."