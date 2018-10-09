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telsizleri 'da üretilecek

ve STE firması arasında ASELSAN askeri telsiz ve iç konuşma sistemlerinin Ukrayna'da üretilmesi için mutabakat muhtırası imzalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 16:31
ASELSAN telsizleri Ukrayna'da üretilecek

'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Arms&Security Fuarı'na katıldı. Fuarda, şirketin, radar sistemleri, askeri ve profesyonel telsiz ailesi, elektro optik sistemler ve uzaktan komutalı silah sistemleri sergilendi.

Telsiz üretimine yönelik mutabakat muhtırası ise ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve STE Genel Direktör Vekili Vladislav Belbas tarafından imzalandı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen fuarda, çok sayıda üst düzey konuk ASELSAN standında ağırlandı ve şirketin imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirildi.

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ASELSAN telsizleri Ukrayna'da üretilecek
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