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Ormanda ticaretine 5 tutuklama

’da ormanlık alanda ticareti yaparken polis tarafından suç üstü yapılan aralarında bir emekli astsubayında bulunduğu 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 11 kilo 230 gram esrar ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 16:57
Ormanda uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskilip-Tosya karayolu üzerindeki ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre devam eden takibin ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri M.B., Y.K., Y.C.A. ve A.D. adlı şahısları İskilip ilçesinde, H.B. adlı şüpheliyi ise il merkezinde gözaltına alındı. Operasyonda 10 kilo kubar esrar ve 1 adet ruhsatlı silah ele geçirilirken zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda da 1 kilo 200 gram kubar esrar, ekilmek için kullanılan 6-7 gram Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından haklarındaki düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlılar, tututklanarak cezaevine dönderildi.,

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Ormanda uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
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