Yaralı yavrularımız hayata yeniden tutunacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Çocuk İzlem Merkezi'nin (ÇİM) açılış törenine katıldı. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) tarafından Sağlık Bakanlığı ve Pendik Belediyesi'nin desteğiyle kurulan merkezin açılışında konuşan Emine Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her 3 kız çocuğundan biri ve her 5 erkek çocuğundan biri istismara uğruyor. Sadece Avrupa'daki rakamlara baktığımızda 18 milyon çocuğun cinsel istismara, 44 milyon çocuğun fiziksel şiddete, 55 milyon çocuğun duygusal istismara maruz kaldığını görüyoruz. Bu karanlık gerçekleri açıklamak gerçekten çok zor. İstismar insanın başına bir kez gelince, yaşanılan travma insanın sırtında bir ömür taşınan kambur oluyor. Kişi son nefesine kadar bu acıyla yaşıyor. Ne yazık ki çocuklara karşı işlenen suçlar, sıklıkla çocuğun tanıdığı biri tarafından işleniyor. Bu durum çoğunlukla sessizliğe gömülüyor" dedi.Erdoğan, ÇİM'in istismara uğramış çocukların adli ve tıbbi hizmetlerinin tek bir merkezde, bir seferde yapılacağı güvenilir adresler olduğunu belirterek, "Uzmanlarca mahremiyete riayetle yapılan çalışmalar sayesinde inşallah yaralı yavrularımız hayata yeniden tutunmaya çalışacaklar" diye konuştu. Siber tehlikelere de dikkat çeken Erdoğan, "Çocuklarımız henüz yürümeye dahi başlamadan, paylaştığımız fotoğraflarla çoktan dijital ayak izi bırakmaya başlıyor. Ebeveynler olarak gerek sosyal medyada gerekse diğer mecralarda çocuklarımızla ilgili paylaştığımız bilgilerde dikkatli olmalıyız" dedi.Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) istismara uğrayan çocuğun incelenmesini ve tedavisinin yapılarak uğradığı travmadan kurtulmasını sağlıyor. Çocuğu uygun ortam sağlanıncaya kadar korumak ve bütün ihtiyaçlarını gidermeyi de amaçlayan merkezde, savcı, avukat, adli tıp uzmanı, doktor ve konunun uzmanları da hazır bulunuyor. İstismara uğrayan çocuğun tedavisi ve konunun adli boyutu bu merkezden yürütülüyor. Böylece tekrar tekrar çocukların getirilip mağdur olmaları engelleniyor.