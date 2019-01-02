Maket uçaklarla saldırmak istediler

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PKK'LI teröristlerin Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerindeki bazı askeri noktalara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklayıp havalandırdığı 3 maket uçak, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Önceki gece Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası hava sahasında 2, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında ise 1 maket uçak güvenlik güçlerince tespit edilerek imha edildi. Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.