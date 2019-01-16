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Son dakika: 'ta devrildi

'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği açıklandı. Son dakika haberine göre devrilen otobüste çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 09:13
Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde, Sarıdemir köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Metro Turizm'e ait 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 22 yolcudan bazıları yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yolcular olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı. Diğer yaralılar da ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi
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