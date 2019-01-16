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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği açıklandı. Son dakika haberine göre devrilen otobüste çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.