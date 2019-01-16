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'ta devrildi

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği açıklandı. Son dakika haberine göre devrilen otobüste çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 16.01.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 09:20
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YK 0013 plakalı , -Kayseri kara yolu Sarıdemir köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

İlk belirlemelere göre, 25 yolcunun bulunduğu otobüsteki 10 kişi yaralandı. AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri kazaya müdahale etti.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Yaralılar, ambulansla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi
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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi
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