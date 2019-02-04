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Son dakika: 'ye kötü haber... Mehmet Özhaseki 5 puan önde!

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ile adayı arasındaki seçim yarışında kamuoyu yoklamaları çarpıcı sonuçlar veriyor

Giriş Tarihi: 4.2.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 16:31
Son dakika: CHP'ye kötü haber... Mehmet Özhaseki 5 puan önde!

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken CHP Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.

MANSUR YAVAŞ'IN PROJELERİ YETERSİZ KALIYOR

Ankette vatandaşların Ankaralı olması nedeni ile Mansur Yavaş'ı tercih ettikleri görülürken, seçmene göre Yavaş'ın projeleri yetersiz kalıyor. Diğer taraftan Mehmet Özhaseki ise Projeleri, deneyimi ve hizmet konusunda vatandaş nezdinde ön plana çıkıyor.

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Son dakika: CHP'ye kötü haber... Mehmet Özhaseki 5 puan önde!
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