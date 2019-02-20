Cumhur İttifakı genişledi

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı 51 ilde ittifak yapma kararı aldı. Daha önce Cumhur İttifakı kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde ittifak yapma kararı alan AK Parti ve MHP, ittifakın kapsamını aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verileceği son günde genişletti. Her iki parti YSK'ya aday listelerinin verileceği son saate kadar görüşmelerini sürdürdü. Görüşmeler olumlu sonuçlanırken ittifak yapılan il sayısı 51'e çıktı.

Geçtiğimiz haftadan beri AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz daha önce 30 ilde mutabakata varılan Cumhur İttifakı'nın kapsamının genişletilmesi için uzun saatler süren mesai yaptı. Her iki kurmay listelerin YSK'ya teslim edileceği dün saat 17.00'ye kadar listelere son şeklini vermek üzere çalıştı. Cumhur İttifakı'nın kapsamının genişlemesinde mutabık kalan iki parti, 30 büyükşehir ve 21 ilde ittifak yapılması konusunda mutabakata vardı. Bu kapsamda AK Parti Kars, Kırklareli, Iğdır'da daha önce açıkladığı belediye başkan adaylarını, MHP ise Bilecik, Bolu, Burdur, Yalova, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Siirt, Muş, Ağrı, Şırnak ve Hakkari'deki belediye başkanı adaylarını geri çekti. AK Parti ve MHP, liderlerin memleketlerinde ise karşılıklı jest yaptı. MHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de, AK Parti ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den aday göstermeyerek birbirlerinin adayını destekleme kararı aldı. Geriye kalan 30 ilde ise AK Parti ve MHP kendi adayları ile seçime girecek. İki parti, belediye başkanlarının elini güçlendirmek için belediye meclis üyeliklerinde ittifak yapılan yerlerde de YSK'ya ortak liste verdi.

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