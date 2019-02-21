Mehmetçik’ten Sıfır Atık’a tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi"ne Milli Savunma Bakanlığı da destek veriyor.SABAH, Polatlı Topçu Okulu ve Füze Komutanlığı'nda sıfır atık uygulama süreçlerini adım adım takip etti. Atıkların dönüşüm süreci şöyle:Polatlı Topçu Okulu ve Füze Komutanlığı'ndaki askere yemek pişirilen İnönü Kışlası mutfağında yemekler hazırlanırken kullanılmayan yaprak, kök ve kabuklar ayrılıyor. Sebze ve meyvelerden çıkan atıklar kompost gübre kutularında toplanıyor. Poşetlenip gübre üretim alanına taşınıyor.Atıklar Sakarya Şehitleri Ağaçlandırma Alanı'nda oluşturulan açılan 4 metrekarelik kompost havuzlarına yerleştiriliyor. Çukur zeminine dal ve çalı parçaları, üzerine ot, çim ve yeşil atıklar en son da yemekhaneden gelen sebze meyve atıkları konulup kapatılıyor.Humuslu toprakla örtülen çukur, gübre oluşumu için 3 ay bekletiliyor. Hava şartlarına göre nem dengesini sağlamak için zaman zaman ıslatılıyor.Oluşan gübre ağaçlandırmada kullanılıyor. Alanda 30-40 cm kadar toprak bulunması arazinin yeşillendirilmesinin önüne geçerken kompost sayesinde bölgede yeni fidanlar toprağa tutunuyor. Kireçli ve ağaç yetiştirilmesine uygun olmayan alanlarda 1.5 metre derinlikte 1 metre genişlikte alanlarda kanal açılıyor, alınan toprağın yerine gübre takviyesi yapılan yeni toprak koyularak aylantus, iğde ve badem fidanları dikiliyor.Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na bağlı birliklerde üretilen gübreler Sakarya Şehitleri Ağaçlandırma Bölgesi'ne gönderiliyor.Topçu Alay Komutanı Kubilay Akhun, bölgeye 2017'den beri devam eden uygulamayla 172 bin 344 fidan dikildiğini söyledi. Gelinen aşamada dikilen fidanların büyük bölümü tuttu. Alanda bulunan kireç oranı nispeten daha az olan bir bölümde ise fidan köklerine kompost takviyesi yapılarak kireçli arazide de yetişebilen sedir ve çam fidanları dikiliyor. Askerin atıklarından elde edilen gübre TSK dışında bir yere verilmiyor.