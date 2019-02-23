FETÖ’ye dev operasyon

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun FETÖ soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nda (TSK) görevli toplam 295 şüpheli askeri personel hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Gözaltı kararında, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün TSK içine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturmaların devam ettiği belirtildi. Bu soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu askerlerin, kendilerinden sorumlu sivil örgüt imamlarıyla örgüt içi iletişim amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu hatların ülke genelinde incelendiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda ankesörlü diye tabir edilen bu hatlardan ardışık ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibat kuranların araştırıldığı vurgulandı.Ankesör aramaları şüpheli görülen askerlerle ilgili gözaltı kararı verilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör, mali, organize ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler operasyonu gerçekleştirdi. 55 ayrı ildeki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 156 kişi sorguya alındı. Şüphelilerden 147'sinin Kara, 27'sinin Hava, 91'inin Deniz Kuvvetleri, 22'sinin Jandarma Genel Komutanlığı, 8'i inin de Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olduğu belirtildildi. Tamamı muvazzaf olan şüphelilerin rütbeleri ise şöyle: 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay, 8 uzman çavuş.Kocaeli'ndeFETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3 muvazzaf astsubay tutuklandı. 1 muvazzaf yüzbaşı ve 11'i muvazzaf 16 astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli, etkin pişmanlıktan yararlandı. Ankara'da komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 45 zanlıdan 18'i tutuklandı. 6 şüpheli itirafçı oldu. Burdur merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'de de bir asteğmen yakalandı. Karabük'te ise bir kişi tutuklandı.