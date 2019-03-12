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'ta terör operasyonu! 2 kişi tutuklandı

'ta, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 15:41
Kars'ta terör operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı faaliyet yürüten teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla N.G, E.Ç, E.Y, H.A, Ü.Y.Y. ve O.D. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G ve E.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kars'ta terör operasyonu! 2 kişi tutuklandı
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