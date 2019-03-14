Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi gazeteci Kaşıkçı, Ekim ayında ülkenin İstanbul konsolosluğunda öldürülmüştü. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın itibarını sarsan cinayet hakkında Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard da inceleme yürütüyor.

Onlarca Batılı ülke geçen hafta Suudi Arabistan'ın bu inceleme ile işbirliği yapmasını istedi.

Bugün BM İnsan Hakları Konseyi'ne hitaben konuşan Suudi Arabistan'ın insan hakları komisyonu başkanı Bandar bin Mohammed El Ayban ise Kaşıkçı'yı öldürdüğünden şüphelenilenlerin yargılandığını ifade ederek uluslararası soruşturma çağrısını reddetti.

El Ayban uluslararası soruşturmanın ülkenin iç işlerine ve adalet sistemine müdahale olacağını ifade etti.

Konuyla ilgili Reuters'a açıklamalarda bulunan Altun, "El Ayban'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinin uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulmasına itirazını endişe verici buluyoruz... Bu yaklaşımın şahsi bir kanaatten ibaret olduğunu, dost ve kardeş Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi görüşünü yansıtmadığını düşünmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kaşıkçı'nın cenazesi ile yerel işbirlikçi ya da işbirlikçiler bulunana ve infaz emrini verenler ortaya çıkarılana kadar "adalet davasına hizmet edeceğini" belirten Altun şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası kamuoyunun zihninde Suudi Arabistan'da devam eden adli sürecin samimiyetine dair herhangi bir soru işareti oluşmaması için bu davalarda kimlerin hangi suçlarla ilgili yargılandığının gecikmeksizin dünyaya ilan edilmesini talep ediyoruz."