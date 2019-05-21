Dışişleri’nde FETÖ’cü avı: 111 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı'na 2010 ile 2013 arasında düzenlenen sınavlarda yapılan usulsüzlüklerle sızdığı belirlenen 246 personel ile 4 sınav komisyon üyesi toplam 250 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 42 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 111'i gözaltına alındı. Şüpheli listesinde söz konusu sınavlarda komisyon üyesi olarak görev yapan ve FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başdanışmanı Gürcan Balık da bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ise Mehmet Baransu'nun kardeşi Ahmet Baransu ile Genelkurmay çatı davası sanığı ve sözde yurtta sulh konseyi üyesi emekli tümgeneral Mehmet Dişli'nin oğlu Mehmet Beyazıt Dişli'nin de olması dikkat çekiyor. Şüphelilerden 131'in ankesör, 34'ünün ByLock soruşturmalarında isminin olduğu belirlendi.