Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ceren Damar’ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

’ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Ceren Damar’ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, Batıkent'teki Gençlik Merkezi'ne kızının adının verileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Erdoğan'ın Mustafa Damar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin videoyu paylaştı. Damar'a tekrar başsağlığı dileyen Erdoğan, "Batıkent'te gençlik merkezimiz yapıldı. Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak. Böylece onu yaşatmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceren Damar’ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN