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'den 'un Fethi ile ilgili çirkin paylaşım

Uzun süredir magazin haberlerine konu olmak dışında bir durumla gündeme gelmeyen yeni bir çıkış yapmanın yolunu şanlı tarihimize ve 'un fethine saldırmakta aradı ve operasyonu ters tepince sessizliğe büründü. Fethe işgal diyen Ünlü'ye tepki çığ gibi büyürken "madem işgal edildi neden işgal altında yaşıyorsun?" , "TRT'de bu milletin vergileriyle para kazanırken böyle söylemiyordun" gibi yorumlar aldı. İşte Onur Ünlü'nün skandal ifadeleri

Giriş Tarihi: 3.6.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 13:41
Onur Ünlü'den İstanbul'un Fethi ile ilgili çirkin paylaşım

Yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul'un fethiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi.

İSTANBUL'UN FETHİNE 'İŞGAL' DEDİ

Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ünlü, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Ünlü, paylaşımında, İstanbul'un fethi için "işgal" ifadesini kullandı.

Onur Ünlü, paylaşımında, "Hiç kimseye tahammül etmek zorunda değilim, kimse de bana tahammül etmek zorunda değil. Öyleyse, İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevineceğim" diye yazdı.

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Onur Ünlü'den İstanbul'un Fethi ile ilgili çirkin paylaşım
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