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Son dakika: Terör listesindeki etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 16 Haziran'da 'in Doğruyol köyünde etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle aranan sözde Sason sorumlusu olduğu tespit edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 12:55
Son dakika: Terör listesindeki Ünal Dinar etkisiz hale getirildi

KOD ADI EREN KARKER

Bitlis'te 16 Haziran'da ölü ele geçirilen teröristin "turuncu kategoride" yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.

600 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Doğruyol köyü kırsalında ölü ele geçirilen terör örgütü mensubunun, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu kategoride" yer alan Ünal Dinar olduğu belirlendi.

Dinar'ın, 2014'te Çeltikli-Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu saptandı.

Öte yandan, Bitlis-Merkez ilc¸e Yenice ko¨yu¨ kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "S¸ehit J. Onb. Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu"nda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Son dakika: Terör listesindeki Ünal Dinar etkisiz hale getirildi
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