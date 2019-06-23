Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

'ta 'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

'ın Kağızman ilçesinde 'lı teröristlerce kaçırılan çoban, silahla öldürülmüş olarak bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:34
Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere (53), Aşıkdede Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

Güldere'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri ve köy sakinlerince yapılan arama çalışmaları sırasında Güldere, terör açısından kritik bölge olarak nitelendirilen Çemçe bölgesindeki çadırda silahla öldürülmüş halde bulundu.

Güldere'nin cesedi, helikopterle Kağızman'a getirildi.

Teröristlerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN