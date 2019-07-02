Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’nün askeri yapılanmasına 18 ilde darbe

FETÖ’nün askeri yapılanmasına 18 ilde darbe

’nca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında 28 muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon devam ediyor.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:14
FETÖ’nün askeri yapılanmasına 18 ilde darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden görüştükleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

28'İ MUVAZZAF ASKER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri'nde halen aktif görevde 1 Üsteğmen, 2 Astsubay, Hava Kuvvetleri'nde halen aktif görevde 1 Üsteğmen, 10 Astsubay, 2 Uzman Çavuş, Deniz Kuvvetleri'nde halen aktif görevde 1 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 6 Astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı'nda halen aktif görevde 3 Uzman Çavuş olmak üzere toplam 28 muvazzaf asker ile 1 ihraç Yüzbaşı, 1 ihraç Teğmen, 4 ihraç Astsubay, 2 emekli Astsubay, 1 sözleşme feshi Astsubay, 1 emekli Uzman Çavuş ve 4 askeri okuldan ilişiği kesilen şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

18 İLDE OPERASYON

Toplam 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun tüm hızıyla devam ettiği, şüphelilerin adreslerine yönelik arama ve el koymaların yapıldığı öğrenildi.

Mahkemedeki ifadesi şoke etti: “Örtünmek istedim, ‘askerle evleneceksin başını kapatamazsın’ dediler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün askeri yapılanmasına 18 ilde darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN