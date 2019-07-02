FETÖ’nün askeri yapılanmasına 18 ilde darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden görüştükleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

28'İ MUVAZZAF ASKER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri'nde halen aktif görevde 1 Üsteğmen, 2 Astsubay, Hava Kuvvetleri'nde halen aktif görevde 1 Üsteğmen, 10 Astsubay, 2 Uzman Çavuş, Deniz Kuvvetleri'nde halen aktif görevde 1 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 6 Astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı'nda halen aktif görevde 3 Uzman Çavuş olmak üzere toplam 28 muvazzaf asker ile 1 ihraç Yüzbaşı, 1 ihraç Teğmen, 4 ihraç Astsubay, 2 emekli Astsubay, 1 sözleşme feshi Astsubay, 1 emekli Uzman Çavuş ve 4 askeri okuldan ilişiği kesilen şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

18 İLDE OPERASYON

Toplam 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun tüm hızıyla devam ettiği, şüphelilerin adreslerine yönelik arama ve el koymaların yapıldığı öğrenildi.