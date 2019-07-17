Vuruldukları yerde sabaha kadar nöbet tuttular

FETÖ'nün 251 vatandaşı şehit ettiği, 2 bin 193 kişinin de yaralandığı 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılı tüm Türkiye'de özel program ve buluşmalarla anıldı. Şehit veren 51 ilde vatandaşlar olayların yaşandığı noktalara akın etti, kanlı gecede şahadete yürüyen yakınlarını kaybettikleri noktalarda nöbet tuttular. O nöbetlerden en büyük çaplısı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 500'e yakın şehit yakını ve gazinin katılımıyla gerçekleştirmiş oldu. Nöbete katılan aileler ve uzuvlarını yitiren gaziler duygu yoğunluğu yaşadı, birçoğu gözyaşlarını tutamadı.







Başkent Ankara'nın en fazla şehit verilen noktalarından Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Külliye önünde çok sayıda şehit yakını ve gazi buluştu. Ankara'nın hatta Türkiye'nin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, akşam 20.00'den itibaren toplanmaya başladı. Millet Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, o gece yaralandıkları ve yakınlarını şehit verdikleri noktalarda demokrasi nöbetine geçti. Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı, gözyaşları sel oldu.



ÖLENE DEK NÖBET

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı 15 Temmuz gazisi Levent Yücel, söz konusu nöbette yaşananları SABAH'a şu sözlerle anlattı:

Canlarımızı yitirdiğimiz, uzuvlarımızı kaybettiğimiz bu noktalarda sabaha kadar nöbet tuttuk. Eşler, çocuklar, anne ve babalar katıldı. Biz bu vatana bedel ödedik, kendi geleceğimiz için değil vatanın bir ve bütün kalması için bedel ödedik. Nöbette her gazi kendi yaralandığı noktada o geceyi, ihaneti anlattı. Şehit yakınları gözyaşlarıyla şahadet noktalarını dolaştı. Başkanımızın davetiyle milletin evinde son kale Külliye'de buluştuk. Düşmana millet Reis-i Cumhuru için burada dedik. Bizler ölene dek son kalede nöbette olacağız.

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ÇOCUK GİBİ AĞLADIK

Nöbet günü hava soğuktu ama bizi o hava değil kanlı gecedeki ihanet daha çok üşüttü. Sabaha kadar bir yudum su ile kanlı gecenin yasını tutarken, şehit kanlarıyla yazdığımız destanı idrak için uyumadık. Çocuk gibi ağladık ama düşmana karşı buradayız. Bu ihaneti unutturmamak için nöbete başladık. Artık her 15 Temmuz gününde olay yerlerinde şehit yakınları ve gazilerimizle nöbet tutacağız. Burada o geceyi tekrar yaşadık, ölmeden salasını duyan gaziler olarak bedenimize sıkılan kurşunları yeniden hissettik.



DESTAN KONVOYU

Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerin anıldığı, ihanete karşı yazılan destanın ise düzenlenen törenlerle kutlandığı 15 Temmuz'un üçüncü yılında 81 ilden esnaf, memur, öğrenci, işçi her kesimden insan gecenin geç saatlerine kadar sokaklarda bayrak ve kornalarla dolaştı. Uzun konvoyların düzenlendiği, özellikle taksici esnafının da onlarca araçlarla destek verdiği 'demokrasi' konvoylarında 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atılırken, tüm sokaklar konvoylarla kırmızı bayraklara büründü. Bayraklarla donattıkları araçlarla düzenlenen konvoylar kimi illerde sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.