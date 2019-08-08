Özel kutularda 603 adet arı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

18 Temmuz 2019 günü saat 12:30 sıralarında İstanbul Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Ürdün'e gideceği tespit edilen ve durumlarından şüphelenilen Ürdün uyruklu 45 yaşındaki M.A.I.O ve 35 yaşındaki S.M.A. isimli iki erkek durduruldu.

603 ADET BAL ARISI

Şüphelilerin üst ve valiz aramalarında bulunan kutular şoke etti. Şüphelilerin valizlerinde 67 adet özel dizayn edilmiş kutu içerisinde toplam 603 adet bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arıların Arı Yetiştiriliciği Birliği'ne teslim edildiği öğrenildi.

SERBEST KALDILAR

Edinilen bilgiye göre, yakalanan şüpheliler hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem uygulandı. Şahısların işlemleri ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.