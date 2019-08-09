CHP’li belediye greyderini geri aldı

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CHP'liİstanbul'un Sarıyer Belediyesi'nin, geçmişte Çorum'un Oğuzlar ilçesine gönderdiği greyderi, 31 Mart'ta belediyenin AK Parti'ye geçmesiyle geri aldığı iddia edildi. Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar Belediyesi'nin önceki dönemde CHP'li Belediye Başkanı Orhan Ateş tarafından yönetildiğini ve bu dönemde Sarıyer Belediyesi'nce Oğuzlar'a greyder gönderildiğini belirtti. 31 Mart'ta AK Parti'den belediye başkan adayı olduğunu ve seçimi kazandığını hatırlatan Yıldırım şunları söyledi: "Önceki dönem gönderilen greyder, belediye başkanı olmam sonrasında, önceki gün tekrar alınmıştır. Kısıtlı imkanlarla ilçe halkına hizmet edip ilçenin gelişip kalkınması için çalışan belediyeyi engellemek adına yapılan böyle ayrıştırıcı bir hareketi kınıyorum. Yaşadığımız bu durumdan eminim ki CHP'li yöneticilerin haberi yoktur. Haberdar olduklarında inanıyorum ki bu durum karşısında onlar dahi sessiz kalmayacaktır. Kardeşliğe inanan, böyle bir ayrıştırmaya göz yummayan herkesi, imkanları kısıtlı ama potansiyeli yüksek olan şirin Oğuzlar'ımıza destek olmaya bekliyorum" dedi.