Öldürülen teröristin defin işlemine katılmıştı

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İçışleri Bakanlığı'nca görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, 22 Ağustos 2018'de öldürülen PKK'lı terörist Ruken Faraşin kod adlı Nuhari Yacan'ın 3 Eylül 2018'de Dorukadoruk Mezarlığı'ndaki defin işlemine katıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ertan'ın mezarlığa Antalya plakalı bir araçla gelmesi ve defin işlemi boyunca mezarlıkta beklemesi dikkatlerden kaçmadı. Yacan ile birlikte 2 Eylül 2016'da Van AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan da öldürülmüştü. Ertan hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan Van Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası, Cumhuriyet Savcılıklarınca terör suçlarına ilişkin 6 ayrı soruşturması ve İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 3 ayrı idari soruşturması da bulunuyor.