Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > "Selam olsun Diyarbakır analarına!"

"Selam olsun analarına!"

HINCAL ULUÇ
HINCAL ULUÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 13:25 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 13:30
Selam olsun Diyarbakır analarına!

Hıncal Uluç'un bugünkü yazısı:

Başlık tırnak içinde, çünkü bana ait değil, Muhsin Kızılkaya'nın artık kağıtta değil, internette yayınlanan HaberTurk'teki yazısının başlığı o..

Anneleri üzerine yazılmış en güzel, en duygulu, en anlamlı yazı olduğu için.. Bir Kürt kardeşim tarafından yazılan bu yazının altına imzamı hem de nasıl attığım için, önce..

Sonra.. Sonra yıllar önce, oğulları kızları, dağa kaçan veya kaçırılan annelerin çocukları, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından "Etkisiz hal"e getirilince, köylerinde kurulan taziye evlerine gidenlere, medyamızda "Terör destekçileri" diye bir saldırı başladığında "O taziyeler, acılı analara.. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. O evlat kim, ne olursa olsun, o anaya, taziyeye gitmek, onun acısını paylaşmak, teröre destek olmak değildir" diye yazdığımda, beni hatta " yandaşı" olmakla suçlayanlar çıkmıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Selam olsun Diyarbakır analarına!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN