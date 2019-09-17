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'nde 29 düzensiz yakalandı

'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:10
Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup belirlendi.

Ekipler, Demirköy ilçesinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu U.U. yönetimindeki minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüsteki Afganistan ve Irak uyruklu 20 düzensiz göçmen, kovalamacanın ardından yakalandı.

Sürücü U.U. gözaltına alındı.

Ekipler, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da Irak ve Pakistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakaladı, bu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla M.A. ve A.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U. ve A.M. tutuklandı, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
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