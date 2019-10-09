Yegane arzumuz Balkanlar’ın barışı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun Sremska Raca-Kuzmin bölümünün temelini attı. Törende ayrıca, TİKA'nın restore ettiği eski Osmanlı yapısı Ram Kalesi ve Sjenica'daki Valide Sultan Camii ile Yeni Pazar'daki Mahkeme Binası'nın da açılışı yapıldı. Ayrıca, Erdoğan'ın 2 yıl önceki ziyaretinin ardından Türk firmaların hayata geçirdiği 6 fabrikanın açılışı, bir fabrikanın ise temel atma töreni de gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı törende Türk, Sırp, Bosna-Hersek bayrakları yan yana konuldu. Erdoğan törende şunları söyledi:* Bugün ülkelerimiz arasında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 2018 başında Belgrad Saraybosna Otoyol Projesi'nin önünü açan görüşmeyi değerli dostum Vucic ve dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Ersek İzzetbegoviç ile İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Bu görüşmenin hemen akabinde Bakanların barış projesini süratle hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık. Sava Nehri üzerinde yer alacak ve bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyor, sembolik bir değer yüklüyoruz.* Tarihi ve kültürel mirasımız, ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz. Her alanda işbirliğimizi geliştirmeliyiz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.