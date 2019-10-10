Amerika’ya kaçamadan yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nde uzun yıllar muhabirlik yapan Selma Tatlı, gelen bir ihbar ardından Edirne'den yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Tutuklanan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN BİR HAFTA ÖNCE KAÇMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gizli bir e-posta üzerinden ihbar geldiği, ihbarda Selma Tatlı'nın Amerika'ya kaçacağı, erkek arkadaşının 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önceden kaçtığı, kendisinin de kapatılan Zaman Gazetesi'nde çalıştığı, bu ay sonunda Amerika'ya staj görmeye diye gideceğinin belirtildiği kaydedildi. İhbarda ayrıca, Selma Tatlı'ya erkek arkadaşının annesi tarafından 9 bin Euro verildiği belirtildi.

HEM ZAMAN HEM PAK MEDYA-İŞ

İhbar üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianame, Tatlı'nın Bankasya'da hesabının bulunduğu, örgüte bağlı kuruluşlardan olan Feza Gazetecilik A.Ş ye bağlı Zaman Gazetesi'nde uzun dönem SGK kaydına rastlanıldığı kaydedildi. Şüphelinin FETÖ'ye bağlı kuruluşlardan olan KHK ile kapatılan Pak Medya-İş sendikasında üyelik kaydının olduğu ve şüphelinin öğrencilik dönemlerinde kesintisiz olarak örgüte müzahir örgüt evlerinde kaldığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin hakkındaki adli soruşturmayı öğrendikten sonra yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalıştığı, bu itibarla örgüte bağlılığının devam ettiği, örgüt ile irtibatını koparmadığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Selma Tatlı, 2008 yılında Gazi Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği bölümünü kazandığını, 2008-2013 yılları arasında Ankara'da okul dönemi boyunca örgüte ait çeşitli evlerde kaldığını, kaldığı kişilerin şu an hatırlamadığını ifade etti. Tatlı, okul bitince İstanbul'da Zaman Gazetesi'nde muhabir olarak göreve başladığını, 2016 yılına kadar burada görev yaptığını, darbe teşebbüsünden sonra yurtdışına yasa dışı yollardan çıkış yapmak için Adem isimli bir şahısla irtibata geçtiğini anlattı. Bu şahsa bin 750 Euro para verdiğini, yurt dışına çıkmak için beklerken de polisler tarafından yakalandığını anlattı. Şüpheli Bankasya da hesap artış hareketlerinin Zaman Gazetesi'nden kaynaklandığı, gazeteye kayyum atanınca tazminat alamayacak korkusuyla Pak Medya-İş sendikasına üye olduğunu, bunun dışında FETÖ bir bağlantısı olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

İddianamede, şüphelinin ifadesinde herhangi bir etkin pişmanlık göstermediği, şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalanması üzerine hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Savcılık, şüphelinin örgüte bağlı kurum ve kuruluşlarda 17-25 Aralık sürecinden sonra da uzun bir dönem SGK kaydına rastlanıldığı, Bankasya'da hesabının bulunduğu ve bu hesabında hesap artış hareketlerinin görüldüğü belirtildi.

TUTUKLU YARGILANIYOR

Şüpheli Selma Tatlı hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Tutuklu yargılanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.