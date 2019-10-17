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'na ilişkin sosyal medyadan terör örgütü paylaşımı yapanlara gözaltı!

'de sosyal medya üzerinden 'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:27
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör örgütü paylaşımı yapanlara gözaltı!

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör örgütü paylaşımı yapanlara gözaltı!
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