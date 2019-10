Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekâtı mesajı: Hiçbir güç bizi durduramaz

uriye'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Harekatın sonlandırılmasını isteyen ülkelere 6 maddelik tarihi manifesto ile karşılık veren Erdoğan, toplantı sonrası ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:DEAŞ'ı proje olarak geliştiren maddi olarak destekleyen, fiilen yönlendiren ülkeler, bugün karşımıza güya 'en büyük DEAŞ düşmanı' olarak çıkıyor. Mesele DEAŞ değil, hele PKK hiç değil, sadece ve sadece bölgemize yönelik bir projenin hayata geçirilmesi olduğu gerçeği, attığımız her adımda bir kez daha karşımıza çıktı. Önümüzde iki yol vardı. Ya Avrupa'da ve Amerika'da yazılan bu senaryoda bize biçilen role teslim olacak, yanı başımıza gelenlere ve geleceklere rıza gösterecek, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktık ya da mücadele edecektik. Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmadı.Birkaç Batılı lider Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurmamız için bizi arıyor. Bugüne kadar teröristler tarafından ülkemize atılan 900'e yakın havan ve roketler için üzüntülerini bildirmek üzere kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, hiç güvenmeyin. Bunların derdi, Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını bunlar beklemiyordu. Baktılar ki hesap tersine döndü, bunun üzerine aramaya başladılar.Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler. Hepinize sesleniyorum: Bu devran elbet dönecek. Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz. Ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Unutmayın, bu dünya, etme bulma dünyasıdır.Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliam yapmamıştır ve yapmaz. Bizim ne inancımız ne kültürümüz, ne ahlakımız buna izin vermez. Geçen Sayın Macron'a (Fransa Cumhurbaşkanı) söyledim. 'Ruanda'da, Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz?' dedim. Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı kararmış demektir.Adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizledik. Ne zaman ki Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan hat boyunca istisnasız bir şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliği kontrol altına aldık, işte o zaman harekatımız sona erer. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içip, havasını soluyup, bulduğu her fırsatta gavurun kılıcını çalanları da milletimizin takdirine havale ediyorum.Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomikyaptırımla tehdit edenlere de diyoruz kiazdan az gider, çoktan çok gider. Bizde açtığınızher yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizdeaçılır. Bizim kesilen sakalımız birsüre sonra çok daha gür şekilde yerine gelir amasizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz.Türkiye gibi bir devlete siz ülkenize girme yasağı koyacaksınız. Bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Gelmesek de olur. Batar mıyız, biter miyiz, öyle bir şey mi var, çok mu meraklıyız?Rusya ziyaretimizle ilgili olumsuz bir durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek. Fakat Amerika ziyareti buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Kongre'deki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar, şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili bütün bu değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir. Böyle bir durum karşısında tabii ki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip daha sonra kararımızı veririz.UEFA'nın milli takım için soruşturmayı şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Burada bir milli takımın bir milli bakışı var ve bunu oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabi, doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler.Rejimin SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Burayla ilgili bizim Rusya ile daha önce bir anlaşmamız var. Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde o haritaları, bunların Türkçesi, Rusçası hepsi var, kendilerinin önüne sereceğiz. Bizim zaten özellikle Münbiç'te olmak gibi bir derdimiz yok. Gayemiz buradan terör örgütü PYD/YPG'yi çıkarmalarıdır.Bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden Güney New York Savcılığı açmak suretiyle hukuk dışı çirkin bir adım attılar. Onların atacağı adımları göreceğiz, ona göre de tedbirlerimizi olgunlaştıracağız.ne Kürtleri, ne Arapları ne de bir başka kesimi değil, sadece teröristleri hedef alıyoruz. Ülkemiz Suriye topraklarında işgal ve istila değil, terörle mücadele harekatı yürütüyor. Bu teröristlerle bize arabuluculuk yapmaya çalışan bazı liderler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bir devlet olarak bir terör örgütü ile aynı masaya oturmak yoktur, bundan sonra da bizden böyle bir şey beklemeyin.Biz ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ'lıları bir şekilde tepeleriz. Gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün. Kontrol altına aldığımız yerlerde PKK-YPG'lilerle birlikte DEAŞ'lıları da etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğiz.Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılıdır. Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda güvenliğini sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini biz kendilerine bırakacağız. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz. Ama asla zulmetmeyiz.Barış Pınarı Harekatı Mümbiç'ten Irak sınırına kadar olan hattın tamamında daha önceden ilan ettiğimiz 30-35 kilometrelik derinliğe ulaşana kadar sürecektir. Bu konuda hiçbir istisnamız, hiçbir tereddüdümüz, hiçbir açık kapımız yoktur.Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde 1 milyon ile 2 milyon arası Suriyelinin geri dönüşü için çalışmalara hemen başlamak istiyoruz. Uluslararası toplumdan ricamız elindeki imkanları bu projeye destek vermek için kullanmalarıdır.Madem terör örgütüyle bu kadar içli dışlısınız, seviyorsunuz, kolluyorsunuz, masumların akan kanının değil de teröristlerin ezilen başlarının derdindesiniz, teröristlerin gönlünü etmek uğruna Türkiye'nin müttefikliğini hiçe saymayı göze alıyorsunuz, öyleyse size bir teklifimiz var. Hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz Güvenli Bölge'den dışarı çıksınlar. Bölgede bu dediğimiz yapıldığında, sadece teröristleri hedef alan Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak.Başkan Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Erdoğan, bugün saat 14.30'da da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul kabul edecek.