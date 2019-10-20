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: Aileler de devreye girdi! Gri listedeki 2 terörist teslim oldu

haberi... , terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldukları bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 14:45
Son dakika: Aileler de devreye girdi! Gri listedeki 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ailelerin çabasıyla gri listedeki iki teröristin Van'da teslim olduğunu duyurdu.

BAKANLIK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır içi veya dışında yapılan operasyonlar sonucunda PKK'da çözülmelerin hızlandığı belirtilerek, "Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları arttırmıştır" denildi.

AİLELER DE İKNA ÇALIŞMASINA KATILDI

Van kırsalında 300 bin lira ödüllü gri listede arananlar listesinde yer alan iki teröristin ailelerin de çabasıyla teslim olduğu belirtilen açıklamada, "Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlar da 300 bin TL ödülle gri liste'de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Aileler de devreye girdi! Gri listedeki 2 terörist teslim oldu
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