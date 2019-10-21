Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ömer Taytuğlu ve M.T. ile avukatları katıldı.

Sanık Ömer Taytuğlu savunmasında, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanık M.T. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, sanık M.T'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi, sanık Taytuğlu'nun ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Ömer Taytuğlu'yu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıp, sanık M.T'nin ise beraatine karar verdi.