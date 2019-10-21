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'da DKP terör örgütü operasyonu

'un Ortahisar ilçesinde DKP terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:35
Trabzon'da DKP terör örgütü operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Ortahisar ilçesinde yapılan operasyonda PKK/ KCK terör örgütüyle işbirliği yapan, Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK terör örgütüyle birlikte savaş bölgelerinde silahlı olarak faaliyet yürüten DKP/ BÖG ( Devrimci Komünarlar Partisi/ Birleşik Özgürlük Güçleri) terör örgütü üyesi M. M. O isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada DKP/ BÖG silahlı terör örgütü manifestosu, örgütsel doküman dergi ve kitaplar, teröristlere ait fotoğraflar ele geçirildi.

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Trabzon'da DKP terör örgütü operasyonu
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