Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Tuzakları birer birer bozarak bugüne geldik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli birlik ve beraberliği bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitnenin sergilendiğini belirterek,"Ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik "dedi.Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclis eliyle yürüttüğünü kaydederek, "Önümüzdeki yıl 100'üncü yıldönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclisi'mizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı."Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:"Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da, yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimizi cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbi'mizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de, Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum."Erdoğan, mesajının son bölümünde "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" değerlendirmesinde bulundu.Başkan Erdoğan dün AK Parti MKYK ve MYK toplantılarında tek terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin süreceğini bir kez daha vurguladı. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili mutabakatları değerlendiren Erdoğan, "150 saatlik sürenin uzatılması istenebilir ama biz vakit dolduğunda harekata kaldığımız yerden devam ederiz" dedi. Barış Pınarı Harekâtı'nın bitirilmediğini, sadece ara verildiğini vurgulayan Erdoğan, terörle mücadele sona ermeden Türk askerinin bölgeden çekilmeyeceğini belirtti. ABD ve Rusya ile varılan mutabakatları çok başarılı diplomasi faaliyetleri olarak niteleyen Erdoğan, gelinen noktadan son derece memnuniyet duyduğunu da kaydetti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde birçok ilke imza atılacak. Kabul töreni ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapılacak.Kabul törenine iş, sanat, spor dünyasından ve toplumun her kesiminden toplam 4-5 bin davetli katılacak. Törene, devam eden Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde görev yapmış subay, astsubay, uzman çavuş, er, sağlık görevlileri de katılacak. Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için mücadele eden Diyarbakır Annelerinin simgeleşen ismi Hacire Ana da Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde yer alacak. Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma örnek olan vatandaşlar da Külliye'de olacak.Denizli'deki bahçesinden topladığı elmaları Barış Pınarı Harekâtı'na destek olmak için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek güvenlik güçlerine teslim eden Muhammet Yılmaz da bugünkü törenin konukları arasında yer alacak. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde tepeye diktiği direkte Türk bayrağını dalgalandıran 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe de Erdoğan'ın konukları arasında yer alacak. Kabul töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti de olacak.ANKARA