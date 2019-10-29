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Büyükelçiliğinden “ anlamlı “ Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Büyükelçiliği ’nı kutladı. Ukrayna’nın ve büyükelçilik çalışanlarının kutlama mesajlarının yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 13:43
Ukrayna Büyükelçiliğinden “ anlamlı “ Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Ukrayna Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve büyükelçilik çalışanlarının kutlama mesajlarının yer aldığı paylaşım yapılan videoda, "Dost Türk halkı ve Ukrayna halkı adına, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. Yıldönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bağımsızlığın ve egemenliğin değerini iyi bile, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da derinleşmesini diliyoruz. Türkiye ve dost Türk halkına barış, refah, mutluluk ve esenlikler diliyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

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Ukrayna Büyükelçiliğinden “ anlamlı “ Cumhuriyet Bayramı kutlaması
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