Direniş ruhuyla mücadelemizi sürdürüyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Erdoğan, Misak-ı Milli kulesindeki Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı metinde şunları kaydetti: "Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyet'imizin 96'ncı yıldönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi ve İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekâtı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun."Resmi törenin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir önünde toplanan genç-yaşlı binlerce kişi, ziyarete açılmasıyla birlikte Anıtkabir'e akın etti. Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e gelen vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtı'na destek için asker selamı yaptı.