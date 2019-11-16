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Başoğlu’nu kaçıran 5 darbeciye müebbet hapis

Giriş Tarihi: 16.11.2019
YARGITAY 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davanın temyiz başvurusu incelemesini tamamladı. Başoğlu'nu zorla ambulansa bindirerek Akıncı Üssü'ne götüren sanıklardan Abdullah Yılmaz'a Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası onandı. Daire, Tuna Han Ata ile Eyüp Baloğlu hakkındaki müebbet ve 7 yıl 6'şar ay hapis cezalarının da onanmasına hükmetti. Sanıklardan Atahan Tatar ve Selami Darcan'a verilen müebbet hapis cezaları da onandı.
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Başoğlu’nu kaçıran 5 darbeciye müebbet hapis
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