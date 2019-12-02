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Melih Altınok yazdı: Kanal meselesi...

Melih Altınok bugünkü yazısında İBB Başkan ve partisi CHP'ye karşı oldukları fakat nedenine ilişkin makul ya da bilimsel bir açıklama yapmadığı projesine gerçekten neden muhalefet ettikleri sorusunu yöneltti ve ekledi: "Çoluk çocuk var, lütfen biraz ciddiyet..." İşte Altınok'un yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 2.12.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 10:00
Melih Altınok yazdı: Kanal meselesi...

2011'de, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Kanal İstanbul Projesi yeniden tartışılmaya başlandı.

site:sabah.com.tr melih altınok ile ilgili görsel sonucu

Dün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili şu sözleri üzerinde epeyce konuşuldu:
"TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor. Ulaşım projelerinde Türkiye İpek Yolu'nun canlandırılmasında en kritik ülke. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak girişimci ve insani olmamız lazım."
Çavuşoğlu'nun açıklaması, Birleşik Krallık'tan döner dönmez kanal meselesini gündemine alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap gibi de algılandı.
Zira hatırlayacaksınız, İmamoğlu sert konuşmuştu:
"Kanal İstanbul bu şehre 100 kere ihanettir. Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını sızlatacak; bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız!"

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İmamoğlu'nun bu sözleri CHP'nin son kararı mıdır bilmiyoruz.
Ancak bu iddialı sözlerin, Marmaray, 3. Köprü, Avrasya Tüneli gibi dev altyapı projeleri gündeme gelince aynı argümanları tekrar eden AB'nin resmi görüşüyle birebir örtüştüğü ortada.

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Melih Altınok yazdı: Kanal meselesi...
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