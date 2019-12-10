1 Ocak İtibarıyla birçok şirket E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamalarına geçiyor

E-Devlet uygulamaları çerçevesinde, şirketlerin dahil olduğu e-dönüşüm programının kapsamı 1 Ocak itibarıyla genişliyor. Hali hazırda sürece dahil olmuş mükelleflere 1 Ocak 2020 tarihinden sonra ekleneceklerle birlikte, e-dönüşüm sürecindeki mükellef sayısı katlanacak. Yeni yılla birlikte birçok şirket fatura, irsaliye, arşiv, defter gibi şirketlere yük ve maliyet getiren uygulamalardan kurtularak, dijital döneme ayak uydurabilecek. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemler şirketlere birçok avantaj sağlarken yeni ihtiyaçları da beraberinde getirecek. Yeni dönem ile sahada işlem yapan ve basılı evrak ihtiyacı bulunan şirketler için geliştirilen donanım çözümleri büyük kolaylık sağlayacak.





"E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SAHA EKİPLERİ İÇİN MOBİL YAZICILAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"



E-dönüşüm sürecinde yazılım ve donanım çözümlerinin önemine dikkat çeken Univis Satış Müdürü Türker Torucu "Zorunlu olarak yeni bir sürece başlayan şirket çalışanları geçiş ve alışma dönemlerinde zorluk yaşayabilirler. Univis olarak; bu geçiş dönemi ve sonrasında şirketlerin ve çalışanların işlerini kolaylaştırmak için e-dönüşüm projelerine özel donanım çözümleri sunuyoruz. Özellikle mobil işlem yapan saha temsilcileri, işlemin sonunda teslim etmeleri gereken e-irsaliye ya da e-arşiv fatura gibi belgelerin çıktılarını, tedariğini yaptığımız Zebra ZQ320 mobil yazıcı ile kolaylıkla sağlayabiliyor. Sağladığımız kolaylıklardan bir diğeri ise ilgili belgenin firmaya özel düzenlenmesi. Firma logo ve imzasını ilgili belgeye ekliyor ve belge taslağını bu şekilde firma için özel olarak oluşturuyoruz. Zebra mobil yazıcı üzerine bu taslağı yükleyerek, cihazı müşterilerimizin kullanımına hazır şekilde sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Türker Torucu, e-dönüşüm uygulamalarına geçiş süreçlerinde etkili teknik desteğin öneminden bahsederek şunları aktardı: "Yeni bir dönem başlıyor. Alışılmışın dışına çıkmak her zaman zorken, hızlı akan iş süreçlerinde değişiklik hem şirketi hem de çalışanları zorlayabiliyor. Bu dönemde hayatı kolaylaştıracak çözüm ve desteği alabilmek önemli. Sunduğumuz mobil yazıcının teknik servis desteğini de müşterilerimize en uygun şekilde verebiliyoruz. Her aşamada olduğu gibi e-dönüşüm sürecinde de müşterilerimizin yol arkadaşı oluyoruz."