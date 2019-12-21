Annelerden kaçış kapısı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 109'uncu gününe girdi. Ailelerin baskıları sonucu bir süre parti binasına gelmeyen HDP'li yöneticiler ve milletvekilleri için ilginç bir çözüm bulundu. Gece yarısı operasyonuyla binanın arka cephesine 'Acil çıkış' kapısı açıldı. Dün itibariyle parti binasına yeniden gelmeye başlayan HDP'liler sığınak kapılarını andıran demir kapıyı kullanmaya başladı. Bu durum annelerin tepkisini çekti. Anneler "Yüzümüze bakamaz haldeler" dedi.Beş yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da askerlik hazırlığı yaparken, HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemine katılan Ağrılı Salih Gökçe, "Günlerdir HDP binası önünde bekliyoruz. HDP daha önce 'Biz binayı kapatıyoruz' dedi. Oysa milletvekilleri gizliden gelip gidiyorlar. Onların binaya değil, çadıra yanımıza gelmeleri gerekiyordu. Buradaki ailelerin sorununu dinlemediler. Ben HDP'den bir açıklama bekliyorum. HDP milletvekilleri başka zaman, lafa gelince, 'Biz Kürtlerin hakkını savunuyoruz' diyor. Hayır, Kürtlerin hakkını savunduklarını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı. Yine beş yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yakup Edizer için İstanbul'dan gelerek evlat nöbetine katılan anne Saliha Edizer, "HDP ve PKK 5 yıldır bize bu acıyı yaşatıyor. Oğlum okuyacağı yerde onun eline silah verdiler" dedi.Kızı Mekiye için günlerdir umutla bekleyen anne Hüsniye Kaya ise kızına "Seni zorla, tehditle götürdüler, korkma askere teslim ol" çağrısında bulundu. HDP önünde günlerdir evlat nöbeti tutan annelerden Hüsniye Kaya, 5 yıldır dağa kaçırılan kızı Mekiye Kaya'dan haber alamadığını belirterek, şöyle dedi: "Kızımı okuldan kandırdılar, sonra da HDP'ye teslim ettiler. O günden bu yana haber alamadım. Kızım beni duyuyor ve görüyor ise arkadaşları ile bir yolunu bulup askere teslim olsun. Mekiye sen annenin halini görmüyor musun, annen bu kaldırımların üzerinde çürüdü, kurban olduğum kızım çık gel artık" dedi.ANNELERDEN Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan Üçdağ için nöbetini sürdürdüğünü belirterek, mücadelesinin 5 yıldır devam ettiğini vurguladı. Üçdağ, "Buradan kalkmayacağım. Arkadan bir kapı açmışlar. Nereye kadar kaçacaklar? Onlar zannediyor ki buradan kaçabilecekler. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız? Vicdanınız sızlamıyor mu? Siz çocuklarınıza 'Yavrum' derken vicdanınız sızlamıyor mu? Oğlumun Kur'an tutan eline silah verirken vicdanınız sızlamıyor mu?" dedi. Baba Süleyman Aydın da "Siz çocuklarımızı getirmediğiniz sürece 109 yıl da olsa buradan gitmiyoruz. Artık delik delik kaçmayın. Biz ayrılmayacağız. HDP bir değil bin tane de kapı yapsa, nereye giderlerse peşlerindeyiz."