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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,: "Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını." dedi.