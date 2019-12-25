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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den 'deki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,: "Pazartesi günü özellikle ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.12.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 17:13

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması
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