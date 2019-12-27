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dünya gündeminin ilk sırasına çıktı

ilk gösteriminin yapılmasından hemen sonra Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına çıktı. Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.12.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 18:00
Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasına çıktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

BİRİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

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Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasına çıktı
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