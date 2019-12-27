Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasına çıktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

BİRİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YERLİ OTOMOBİLİN DİREKSİYONUNA GEÇİP İLK SÜRÜŞÜ BÖYLE YAPTI